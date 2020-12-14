Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Представитель государственного обвинения на процессе по делу историка Олега Соколова во время судебных прений аргументированно обосновала требование прокуратуры назначить подсудимому 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также последовательно опровергла версии Соколова и его защиты.

Гособвинитель заявила, что утверждения Соколова об убийстве в состоянии самообороны, в состоянии превышения самообороны или в состоянии аффекта не нашли никакого подтверждения в ходе следствия и суда.

Утверждения Соколова о том, что он «не выдержал» якобы произнесенных Анастасией «чудовищных оскорблений» в адрес его несовершеннолетних детей, полностью опровергаются показаниями соседки Соколова, которая через деревянную перегородку слышала ход скандала между Соколовым и Ещенко вечером 7 ноября. В ходе скандала Ещенко высказывала упрёки в многочисленных изменах партнера, слышались женские визги и плачь, но тема детей никак не звучала. Кроме того, по показаниям свидетелей, напряженность по поводу детей существовала между Соколовым и Ещенко уже несколько лет, не раз приводила к разговорам на повышенных тонах, но потом сожители мирились и спокойно продолжали совместную жизнь.

Что касается доводов про «самооборону», они опровергаются тем, что к моменту убийства Ещенко, выбежавшая на 40 минут после ссоры из квартиры Соколова, сама вернулась в квартиру, после чего сообщила по телефону брату, что конфликт улажен, она остается, ее голос был спокойным. То есть, ни о каком применении силы в тот момент речь не шла. По мнению следствия, Соколов убил девушку, когда она в своей комнате спокойно готовилась ко сну.

Версия Соколова о том, что он хотел всего лишь «попугать» девушку, опровергается тем, что у него во владении находилось гражданское травматическое оружие нелетального действия, однако он воспользовался незаконно хранящимся обрезом нарезной винтовки ТОЗ. При этом после первого несмертельного выстрела он начал душить девушку, нанеся ей тяжкие телесные повреждения. Затем в еще подававшую признаки жизни девушку были сделаны еще три выстрела, при этом обрез необходимо было перезаряжать вручную.

По мнению гособвинения, версии защиты Соколова об «аффекте» также опровергаются тем, что Соколов прямо перед убийством рассматривал на картах в интернете район реки Мойки и других рек в центре Петербурга. Как известно, после убийства Соколов расчленил останки жертвы и утопил их в Мойке.

Все рассказы Соколова об «изменах» Ещенко и ее «аморальном поведении» не нашли никаких объективных подтверждений во время следствия и суда.

Особый акцент гособвинение сделало на поведении Соколова сразу после убийства. Как установлено, утром он совершил два звонка на телефон уже убитой девушки и ответил на них, пытаясь создать видимость продолжающегося общения между ними.

Затем Соколов звонил в жилкомсервис Адмиралтейского района, а также в «ПетербургГаз», где он оставил заявку на ремонт газовой колонки. Также им был сделан звонок в посольство Франции в Москве, звонок своей бывшей жене, звонок коллеге по историческим реконструкциям, у которого он попросил обналичить крупную сумму денег.

Днем он съездил в два магазина на окраине Петербурга, купив инструменты для расчленения трупа и мешки, в которые позже упаковал останки. Также не забыл купить матрас взамен залитого кровью убитой. Наконец, вечером 8 ноября Соколов, в квартире которого под кроватью лежало тело жертвы, устроил вечеринку со своими друзьями, распивая французский коньяк и закусывая красной икрой.

По мнению гособвинения, все эти и другие факты, в том числе попытки посмертно опорочить жертву, говорят о том, что Соколовым было совершено спланированное умышленное убийство с использованием незаконного оружия. Поэтому он заслуживает наказания только в виде лишения свободы на длительный срок, а именно на 15 лет лишения свободы.

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