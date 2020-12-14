Москва, , 16:40 — REGNUM Синоптики прогнозируют снегопад в Москве в ночь на вторник, 15 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вечером в понедельник с юго-запада центрального района к столице приблизится следующий атмосферный фронт. Вновь начнет сыпать снег, который к середине ночи усилится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к утру в столице выпадет около 2−4 миллиметром осадков, снега прибавится на 2−4 сантиметра, а на территории Новой Москвы — до 6 сантиметров.

Температура воздуха предстоящей ночью в Москве составит — 3. — 5 °C, по области — до — 8 °C. Днем 15 декабря ожидается — 1.-3 °C, при этом в городе создадутся условия для образования сосулек.

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