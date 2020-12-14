Калуга, , 16:47 — REGNUM В Калужскую область поступила первая партия — 900 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом написал 14 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«На начальном этапе будут вакцинироваться медработники. Так, 409 медиков изъявили желание сделать прививку. Тестирование показало, что у 109 из них есть антитела. То есть им делать прививку нет необходимости. Вакцинация первых 300 человек будет произведена сегодня», — пишет калужский губернатор.

В регионе бесплатными лекарствами обеспечены 5202 жителей, которые лечатся от коронавируса амбулаторно.

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