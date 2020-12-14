Калуга, 14 декабря 2020, 16:47 — REGNUM В Калужскую область поступила первая партия — 900 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом написал 14 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В регионе бесплатными лекарствами обеспечены 5202 жителей, которые лечатся от коронавируса амбулаторно.
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