Курск, , 16:30 — REGNUM В Курскую область поступило 1000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Продолжится вакцинация медицинских работников, на очереди — вакцинация учителей и работников социальной сферы.

В регионе развернуто четыре прививочных пункта: три — в Курске и один — в Железногорске. Их число будет увеличено. Вакцину распределили между прививочными пунктами. В Железногорск доставят 400 доз, 200 доз поступит в прививочный пункт Курской городской больницы № 3, в курскую горбольницу № 1 направлено 400 доз. Первый этап вакцинации 13 декабря уже прошли пять медицинских работников.

Ранее в Курской области привили 42 медработников. Кратковременные реакции после введения первого компонента вакцины наблюдались только у трёх человек, после введения второго компонента реакций не было ни у кого. У всех пациентов выработались антитела к коронавирусу.

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