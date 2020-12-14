Рязань, 14 декабря 2020, 16:25 — REGNUM Проезд по мосту-дублёру через Оку в Рязанском районе будет бесплатным. Проект планируется реализовать с привлечением средств федерального бюджета — примерная стоимость составляет 12 млрд рублей. Об этом 14 декабря сказал губернатор Николай Любимов, отвечая на вопросы жителей в социальной сети.
Новый мост будет связующим звеном между автодорогамии «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» и «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш». Приблизительная стоимость проекта 12 млрд рублей. Проезд по мосту будет бесплатным, стратегический объект разгрузит движение транзитного транспорта.
Протяжённость моста-дублёра составит один километр, всего новый участок дороги растянется на шесть километров.