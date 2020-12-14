Рязань, , 16:25 — REGNUM Проезд по мосту-дублёру через Оку в Рязанском районе будет бесплатным. Проект планируется реализовать с привлечением средств федерального бюджета — примерная стоимость составляет 12 млрд рублей. Об этом 14 декабря сказал губернатор Николай Любимов, отвечая на вопросы жителей в социальной сети.

Новый мост будет связующим звеном между автодорогамии «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» и «Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш». Приблизительная стоимость проекта 12 млрд рублей. Проезд по мосту будет бесплатным, стратегический объект разгрузит движение транзитного транспорта.

«Мост соединит областной центр с северной центральной и юго-западной частями региона, даст выход на Владимирскую и Нижегородскую область. Это, в свою очередь, обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в обход города от федеральной трассы М5 «Урал», а также положительно повлияет на уровень безопасности дорожного движения в Рязани», — отметил глава региона.

Протяжённость моста-дублёра составит один километр, всего новый участок дороги растянется на шесть километров.