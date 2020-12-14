Москва, , 16:18 — REGNUM В трех торговых центрах (ТЦ) на севере Москвы прошли проверки соблюдения масочного режима. Об этом 14 декабря сообщил оперативных штаб столицы.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Рейды проводили инспекторы Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). По их итогам были оштрафованы 68 покупателей без масок и перчаток.

Проверки прошли в ТЦ «Европолис Ростокино», ТЦ «Водный» и ТРЦ «Речной». Нарушителям грозит штраф в 4 тысячи рублей.

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