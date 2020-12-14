р-н Октябрьский, , 16:11 — REGNUM В Челябинской области бывшая глава отделения почтовой связи получила судимость за присвоение денежных средств. Приговор вынес Октябрьский райсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданка возглавляла подразделение в селе Чудиново в апреле-августе 2019 года. Следователи полагают, что за это время она присвоила почти 73 тыс. рублей. Ущерб понёс Троицкий почтамт.

На имущество обвиняемой был наложен арест. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы, при этом отведён годовой испытательный срок.