Токио, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, японская студия Kojima Productions запустила собственную официальную группу в социальной сети «ВКонтакте». Своё видеообращение ко всем фанатам в ней выложил один из разработчиков Аки Сайто.

Аки Сайто поприветствовал геймеров из России в куртке-бомбере с символикой «ВКонтакте». Разработчик попросил всех участников группы «Оставаться на связи» — вероятно, в ближайшее время игроков ожидает некий анонс.

Напомним, Kojima Productions — это студия известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Она была основана в 2005 году как часть компании Konami.

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