р-н Октябрьский, , 16:00 — REGNUM В Челябинской области на территории села Подовинное находится объект незавершённого строительства, потенциально опасный для людей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Объект находится в собственности сельскохозяйственного производственного кооператива. Как установили проверяющие, доступ посторонних в здание не ограничен. Эта обязанность лежит на владельцах объекта.

Председателю организации внесено прокурорское представление. Результаты его рассмотрения поставлены на контроль в прокуратуре Октябрьского района.