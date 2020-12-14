Воронеж, , 15:55 — REGNUM Уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия возбудила полиция из-за сноса зданий хлебозавода №1 в центре Воронежа, об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«По данному факту ОП8 УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ», — уточнила Наталья Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, несмотря на протесты горожан, собственник участка, на котором были расположены здания бывшего хлебозавода №1, в том числе постройки XIX века, приступил к их сносу. В частности, была уничтожена старинная труба бывшей паровой мельницы. Здания не были признаны объектами культурного наследия, а лишь, за три недели до сноса, были включены в перечень объектов, обладающих такими признаками. Работы по сносу были завершены 5 декабря. Губернатор Александр Гусев, комментируя ситуацию, заявил, что в ситуации виновны чиновники из управления по охране объектов культурного наследия. Интересно, что 4 декабря был выпущен приказ о признании комплекса хлебозавода объектом культурного наследия, хотя фактически признавать было уже нечего.