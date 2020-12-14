Москва, , 15:54 — REGNUM Российским туристам разрешат уже купленные переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года. Это можно сделать, если регионе, куда собираются ехать туристы введены ограничения из-за коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Проект постановления правительства РФ, подготовленный Ростуризмом, размещен на портале нормативных правовых актов.

Одна из причин такого решения властей — ограничительные меры, введенные на новогодние праздники в Санкт-Петербурге, введенные с 25 декабря по 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, второй этап программы возвращения кешбэка за туры по России должен был действовать до 10 января 2021 года.

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