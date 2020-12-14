Берлин, , 15:54 — REGNUM Германская биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19, сообщается на сайте компании.

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"CureVac объявила о том, что она включила первых участников в решающую фазу 2b/3 испытаний своей вакцины против COVID-19 на основе матричной РНК, CVnCoV (название вакцины — ИА REGNUM)», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в исследовании примут участие более 35 тыс. человек от 18 лет включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 декабря на территории Германии вводится наиболее жёсткий в истории страны локдаун, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекцией является крайне серьёзной, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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