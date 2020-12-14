Варшава, , 15:50 — REGNUM Фанаты обнаружили в игре Cyberpunk 2077 отсылку к популярному комедийному сериалу «Офис». Об этом 14 декабря сообщает портал PCGamesN.

В миссии Big in Japan Ви под управлением игрока нужно будет спасти профессионального хирурга от банды «Тигриные когти» и привезти его обратно к заказчику Деннису. Если после этого постоять около персонажей, то они начнут между собой диалог, почти полностью повторяющий сцену из шестого сезона «Офиса».

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новая ролевая игра от польской студии CD Projekt RED. Её релиз состоялся 10 декабря 2020 года.

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