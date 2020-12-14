Варшава, , 15:44 — REGNUM Фанаты обнаружили отсылку к фильму «Разрушитель» в игре Cyberpunk 2077. Об этом 14 декабря сообщает портал PCGamesN.

В туалете главного героя игры Ви можно обнаружить три чёрные ракушки, заменяющие туалетную бумагу. На подобных предметах строились и некоторые сцены в боевике «Разрушитель» 1993 года.

Напомним, «Разрушитель» — это фантастический боевик с Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом в главных ролях. Картина была преимущественно положительно оценена зрителями и критиками.

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