Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Государственный обвинитель во время прений сторон запросил у Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 15 лет колонии строгого режима в качестве наказания историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Государственный обвинитель подвел итоги судебного следствия и попросил суд учесть, что одно из преступлений, инкриминируемых Соколову, а именно убийство, квалифицируется как тяжкое, в нем использовалось незаконно хранившееся огнестрельное оружие. Однако имеются смягчающие обстоятельства — характеристики по месту работы, несовершеннолетние дети, о которых заботился Соколов, его научные заслуги.

За убийство гособвинитель потребовал для Соколова 13 лет, за незаконное владение оружием — три года лишения свободы.

«Прошу суд назначить наказание путем частичного сложения сроков в виде 15 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — обратилась к суду гособвинитель.

Напомним, 64-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, примерно с 02:36 по 03:00 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по месту своего проживания, в ходе бытового конфликта с Ещенко на почве взаимной ревности, взял незаконно хранящийся в квартире обрез и произвел из него выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из указанного обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. После чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Соколов хранил труп в квартире примерно до 22:30 08 ноября, после чего с 22:30 до 03:08 9 ноября 2019 расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку.

На вопрос гособвинителя, признает ли Соколов себя виновным в полном объеме, он отметил, что его на протяжении длительного времени систематически, целенаправленно травили публицист Евгений Понасенков и его окружение, а также некий «любовник-уголовник» погибшей Ещенко, наличие которого суд не установил. Из-за психологического давления он якобы и совершил преступление, которое не считает спланированным и предумышленным.

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