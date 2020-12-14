Москва, , 15:47 — REGNUM Пять признаков, по которым можно распознать звонок телефонного мошенника, назвал 14 декабря Банк России.

Телефонный мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Регулятор уточняет, что неожиданное СМС или звонок от незнакомца, при котором звонящий представляется сотрудником банка, полиции или магазина, уже являются подозрительными.

Вторым признаком звонка мошенников является разговор о переводе денег и просьба собеседника совершить транзакцию на какой-либо безопасный счет для оплаты некого налога, брони, штрафа или заплатить залог, аванс и так далее.

Третьим отличительным признаком является очень выгодное предложение — призов, любых выплат, уникальных условий по кредитам и депозитам, инвестиционных продуктов с огромной доходностью и тому подобное, или попытка запугать потенциальную жертву мошенничества вероятной потерей денежных средств.

Четвертый признак — когда звонящий под любым предлогом пытается узнать данные банковской карты: номер, трехзначный код на её обратной стороне, PIN-код, а также код из SMS или персональные данные.

Пятым признаком мошенника является то, что злоумышленник начнет оказывать моральное давление на своего визави с требованием немедленного перевода денег или сообщения ему данных банковской карты.

«Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка», — подчеркивается в сообщении ЦБ РФ.

Также указывается, что Банком России направлены рекомендации другим банкам, проинформировать своих клиентов о главных признаках телефонного мошенничества.

«Телефонные мошенники традиционно активизируются перед Новым годом, поэтому напомнить еще раз о том, как им противостоять, — очень важно. Сто, тысячу раз напоминать — никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка», — приводится в сообщении российского ЦБ слова зампредседателя регулятора Дмитрия Скобелкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинской области главное управление МВД России по региону просит Сбербанк и ВТБ приостановить выдачу онлайн-кредитов.