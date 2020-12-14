Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Смотрители маяка Западного военного округа на острове Большой Тютерс в Финском заливе обнаружил клад советских времён. В ходе ремонтных работ во вспомогательном строении, где размещается электростанция, начальник маяка и техник — единственные жители острова — нашли пачку советских денег номиналом 10 и 25 рублей на общую сумму почти 10 тыс. рублей.

Клад на маяке «Большой Тютерс» Пресс-служба ЗВО

«Клад мог пролежать там почти полвека — самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Денежные знаки останутся в музее маяка на острове», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Маяк «Большой Тютер» на одноименном острове входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы.

С маяка ведется управление движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива.