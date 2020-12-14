Уфа, , 15:39 — REGNUM Этнолингвистический центр по изучению, сохранению и развитию языков народов Башкирии планируют создать в республике. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По словам председатель госсобрания региона Константина Толкачева, в республике есть организации, занимающиеся теоретической лингвистикой, а также есть вузы, в которых решается свой спектр задач. При этом для развития родных языков нужно создать структуру, которая смогла бы взять на себя как научное, так и программно-методическое обеспечение этого процесса.

Толкачев подчеркнул, что для эффективного преподавания нужны качественные учебники, методические пособия, хрестоматии, а также хорошая платформа для разработки цифровых материалов. Он считает, что создание этнолингвистического центра будет способствовать сохранению культурного своеобразия Башкирии. Ведь сохраняя языки, мы сохраняем и национальную идентичность Башкирии, подчеркнул он.

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