Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В больницах Свердловской области размещены 4552 человека с COVID-19. Свежие цифры предоставили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Компьютерная томография Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По информации штаба, 600 пациентов с COVID-19 являются тяжелобольными (348 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 232 — на аппаратах ИВЛ). 3952 пациента находятся в состоянии средней тяжести (2686 из них лежат в больницах под управлением горздрава Екатеринбурга).

Нынешние показатели — «рекордные» для региона. Для сравнения, предыдущий «рекорд» (4474 пациента) был зафиксирован 1 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1230 смертей от COVID-19.

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