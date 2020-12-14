Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Энтузиасты смогли перенести игру Doom на виртуальный движок Pico-8. Об этом 14 декабря сообщает издание PCGamer.

Эта версия игры называется Poom, и её можно запустить прямо в браузере. Сообщается, что авторы проекта не только воссоздали шесть уровней из оригинальной Doom, но и записали каверы на весь саундтрек.

Напомним, Pico-8 — это игровой движок, призванный имитировать ретро-консоль 1980-х годов. Многие энтузиасты создают на нём свои оригинальные проекты.

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