Уфа, , 15:32 — REGNUM Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждена в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы, программа была утверждена 14 декабря на заседании президиума республиканского правительства.

Сообщается, что в рамках сверх базовой части программы обязательного медицинского страхования в следующем году для работающих граждан организуют медицинскую реабилитацию. На долечивание их отправят в санаторно-курортные организации региона сразу после лечения в больницах. Также предусмотрено лечение с использованием аппаратного комплекса типа «Кибер-нож».

Отмечается, что утвержденный подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий за счет средств фонда обязательного медицинского страхования составит 14,4 тыс. рублей. Это соответствует федеральному нормативу.

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