Москва, , 15:14 — REGNUM Партия «Единая Россия» предлагает продлить действие паспортов и прав с истекшим сроком действия. С такой инициативой выступил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на Социальном онлайн-форуме.

Из-за ограничений во время пандемии многие не успели заменить просроченные документы — паспорта и водительские удостоверения, при этом их срок скоро истечет. Ранее срок действия таких документов уже продлялся по указу Президента, напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе первого Социального онлайн-форума партии. В его работе принял участие Владимир Путин.

«Обе процедуры — по замене паспорта и продлению водительского удостоверения — связаны с личным присутствием людей в МФЦ, ГИБДД, сбором, оформлением различных документов, справок. Во исполнение указа Президента паспорта и водительские удостоверения с истекшим сроком годности действительно до 31 декабря текущего года. Мы предлагаем продлить эту норму еще как минимум на полгода — до 30 июня 2021 года», — сказал Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА РЕ, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» проводит первый Социальный онлайн-форум. Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В форуме принимают участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсуждают возможности и перспективы развития добровольческой деятельности и лучшие практики по оказанию помощи гражданам и медикам. Также речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.