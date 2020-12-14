Чебоксары, , 15:09 — REGNUM В Чувашии на аптечную базу ГУП «Фармация» республиканского минздрава отгружено 500 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, сообщается на портале органов власти Чувашии 14 декабря. Вакцина будет распределена в медицинские организации республики с соблюдением всех условий хранения и перевозки, поддерживая необходимую температуру — 18 °C.

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«Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании республиканского оперштаба 11 декабря глава минздрава Чувашии Владимир Степанов сообщил, что вакцинация будет проходить в 25 медучреждениях с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В первоочередном порядке предусмотрена вакцинация медработников, сотрудников общеобразовательных учреждений и социальных служб. По мере увеличения поставок в следующем году перечень лиц, охваченных вакцинацией, будет расширяться.

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