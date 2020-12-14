Белгород, 14 декабря 2020, 15:06 — REGNUM Городские службы справились с последствием ледяного дождя в Белгороде за 22 часа. При этом уборку начали на шесть часов позже, чем было необходимо, заявил 14 декабря журналистам глава администрации Юрий Галдун.
По словам градоначальника, коммунальные службы обработали реагентами дороги и тротуары. Мэр допустил, что найдутся жители отдельных улиц, которые с ним не согласятся, но подчеркнул, что с ледяным дождём не смогут справиться сразу ни в одном городе мира. Поскольку муниципальным образованиям не имеет смысла содержать столько техники для уборки.
Ледяной дождь прошёл в Белгороде в ночь на 13 декабря. В этот день в травмпункт за помощью обратился 31 горожанин. Утром 14 декабря зафиксировано уже 48 обращений.
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