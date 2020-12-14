Белгород, , 15:06 — REGNUM Городские службы справились с последствием ледяного дождя в Белгороде за 22 часа. При этом уборку начали на шесть часов позже, чем было необходимо, заявил 14 декабря журналистам глава администрации Юрий Галдун.

По словам градоначальника, коммунальные службы обработали реагентами дороги и тротуары. Мэр допустил, что найдутся жители отдельных улиц, которые с ним не согласятся, но подчеркнул, что с ледяным дождём не смогут справиться сразу ни в одном городе мира. Поскольку муниципальным образованиям не имеет смысла содержать столько техники для уборки.

«Ледяной дождь достаточно сложное для муниципальных сил по благоустройству природное явление. Это вся площадь покрывается ледяной коркой, не какая-то отдельная дорожка, которую мы убираем, чтобы пройти, — везде надо обработать реагентами. Мы по разным причинам, я сейчас не буду вдаваться в подробности, организационным, прежде всего, запоздали в этот раз, есть вина наших служб. Вы должны понимать, что всю площадь ни в одном городе мира, ни одни коммунальные службы никогда не справятся с таким явлением за 16 — 22 часа. Мы за 22 часа справились. С учётом того, что я признаю — на 6 часов мы позже начали. Надо было начать раньше. Мы чуть-чуть доверились не той сводке погоды, началу этого явления. Потом хотели вызывать не всех работников, а уже как начнётся рабочий день… Зря это сделали», — сказал Юрий Галдун.

Ледяной дождь прошёл в Белгороде в ночь на 13 декабря. В этот день в травмпункт за помощью обратился 31 горожанин. Утром 14 декабря зафиксировано уже 48 обращений.

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