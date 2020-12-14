Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды в преддверии Дня независимости, сообщили 14 декабря в пресс-службе главы государства.

«Суверенитет — это бесценное благо, которым обладает не каждый народ», — заявил Токаев. Он также отметил роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Глава государства отметил, что пандемия коронавируса помешала с размахом отметить праздник. Однако это не умаляет значение самого праздника, считает президент.

Напомним, День независимости в Казахстане отмечают 16−17 декабря. Праздник приурочен к принятию Верховным советом Казахской ССР закона «О независимости и суверенитете государства».

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