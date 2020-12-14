Элиста, , 15:04 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 102 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 14 декабря. Днём ранее суточный прирост составил 109 носителей инфекции.

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Госпитализация потребовалась 749 пациентам с COVID-19, из них 13 человек находятся в тяжёлом состоянии, 59 — в госпитале для долечивания, который развёрнут в Верхнеяшкульском сельском поселении. На самоизоляции остаются 4 тыс. 329 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 13 тыс. 121 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 10 тыс. 669 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 169 человек.

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