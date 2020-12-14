Москва, , 14:54 — REGNUM Работникам культуры, сотрудникам МФЦ, а также лицам, занятым в сфере торговли и услуг стала доступны запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 14 декабря сообщила заместитель мэры Москвы Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб столицы.

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Таким образом, с 14 декабря запись на прививку от COVID-19 стала доступна таким категориям населения, как медицинские, образовательные, социальные работники, сотрудники центров госуслуг, культуры, торговли, а также представители сферы бытовых услуг, например, занятых пошивом и ремонтом одежды и обуви, техобслуживание автомобилей, изготовление и ремонт ювелирных изделий, уборкой.

«Постепенно мы будем и дальше расширять круг лиц, имеющих право на прививку от коронавируса, пока она не станет доступна всем жителям столицы», — заявила Ракова.

Регистрация на вакцинацию ведется на порталах mos.ru и emias.info, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО» и через информационные киоски в поликлиниках или по телефонам пунктов вакцинации.

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