Бишкек, , 14:48 — REGNUM Аппарат президент Киргизии призвал снять с обсуждения в Жогорку Кенеше (парламенте) законопроект «О манипулировании информацией». Об этом 14 декабря сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата Нургазы Анаркулов.

По его словам, законопроект необходимо еще раз обсудить в группе по согласованию закона. Глава комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулькан Молдобекова отметила, что депутаты поддержали предложение аппарата президента.

Напомним, в июле 2020 года бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул на доработку законопроект «О манипулировании информацией». Позднее была создана группа по преодолению возражений.

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