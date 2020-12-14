Минск, , 14:54 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 13 декабря в разных населенных пунктах республики, задержали 271 человека. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что сотрудниками МВД республики в ходе протестных акций были предприняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в местах их проведения.

Кроме этого уточняется, что в Минске протестная акция стала самой крупной, однако в целом по стране наблюдается снижение числа участников протестов.

«Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране», — отмечается в сообщении.