Москва, , 14:46 — REGNUM Признаки отравления, описанные немецкими специалистами, могут проявляться при употреблении деревенского самогона. Об этом заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, 14 декабря комментируя публикацию британской газеты The Sunday Times о якобы повторной попытке отравления блогера Алексея Навального.

Самогон Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

Он отметил, что немецкие эксперты сообщили об обнаружении в организме Навального этилгексилфосфата. Это вещество, которое придает пластикам термические противопожарные свойства. Спирт может поглощать это вещество из стенок тары.

Сельские самогонщики могут держать самогон в пластмассовых, а не в стеклянных бутылях. И так этилгексилфосфат попадает «клиентам», сказал Ринк РИА Новости.

«Они — нам, а я им — теорию легкую и доступную. И деревенские самогонщики сразу при деле», — объяснил эксперт.

Он добавил, что иностранные журналисты публикуют «чушь собачью», и всерьёз реагировать на такие материалы нельзя.

Ранее The Sunday Times написала о попытке убийства Навального, якобы предпринятой сотрудниками российских спецслужб перед перевозкой блогера на лечение в Германию. Никаких доказательств такой версии приведено не было.