Иваново, , 14:31 — REGNUM Ухудшение погодных условий прогнозируется в Ивановской области в ночь с 14 на 15 декабря, а также до 16 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ночь с 14 на 15 декабря, с сохранением до 16 декабря, по Иванову и области ожидаются осадки в виде снега, увеличение скорости ветра, местами гололед», — сообщили в пресс-службе.

В режим повышенной готовности переведены дорожные службы региона, к очистке и обработке противогололедными материалами региональной сети планируется привлечь более 140 единиц дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, о снегопадах и гололёде в ближайшие дни синоптики предупредили также жителей Воронежской области. Последствия ледяного дождя ликвидируют в Курской и Белгородской областям.