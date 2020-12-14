Архангельск, , 14:30 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии COVID-19 переболели уже 29 430 человек, 226 из них были признаны здоровыми за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Напомним, на лечении с COVID-19 находятся 7701 человек. За сутки число ковидных больных в регионе пополнили 402 пациента, 102 из них — жители Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил 433 смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались более 600 человек с коронавирусом.