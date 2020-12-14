Москва, , 14:33 — REGNUM Контроль за ношением защитных масок на борту самолёта усилила авиационная компания «Аэрофлот». Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты — это важное условие для допуска пассажиров к полёту и отмечается, что «Аэрофлот» занимает по отношению к нарушителям данной меры жёсткую позицию.

«Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту», — подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, напоминается, что пассажиры обязаны использовать маску в течение всего времени полёта и во время посадки воздушного судна. Снимать маску можно только для приёма пищи.

«Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полёту», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории России было выявлено 27 328 носителей коронавируса.