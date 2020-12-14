Москва, , 14:27 — REGNUM Переход на электронные больничные ускорила пандемия коронавируса. Теперь больничный с. можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде, что добавляет удобства гражданам, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Если больничный выдан в электронном виде, его продолжение можно оформить в привычном бумажном виде. И наоборот, бумажный документ может быть продлен в виде электронного документа.

Соответственно, помимо, бумажной формы, больничный лист оформляется и в электронном виде. Но установлены случаи, когда лист нетрудоспособности должен быть выдан только в бумажной форме.

Это касается женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации, если они встали на биржу труда, а их беременность наступила за 12 месяцев до постановки на учет в качестве безработных.

Совместители смогут получить лист нетрудоспособности в бумажном виде для каждого работодателя и один электронный документ, номер которого можно представить каждому из них. Организация должна на бумажном носителе или в форме электронного документа хранить расчеты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Также важно, если в электронном больничном выявлены ошибки, а пособие еще не было выплачено или изменилась причина нетрудоспособности, поликлиника или другая медицинская организация направляет информацию в ФСС для формирования дубликата. \

Дубликат также может выдаваться в случае потери больничного до момента выплаты пособия. Способ оформления дубликата не зависит от того, как был оформлен первоначальный лист нетрудоспособности.

На время лечения ребенка также можно получить больничный. Он выдается на весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях независимо от его возраста и на время совместного пребывания с ребенком в стационарных условиях в медицинской организации.

Больничные листы выдаются без ограничений по срокам. Ранее действовавший порядок выдачи предусматривал определенный срок — до 15 дней, если больший срок лечения не определен врачебной комиссией.

Новый порядок, позволяющий оформить электронный больничный без личного посещения врача упрощает способ его получения, что является, безусловным удобством для граждан.

Более того, он расширяет перечень случаев, при которых беременные могут получить лист нетрудоспособности, что также является определённым благом для женщин», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 14 декабря 2020 года вступили в силу новые правила оформления больничных. Теперь листок нетрудоспособности можно получать в электронном виде.

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