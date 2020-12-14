Москва, , 14:26 — REGNUM Московский городской суд отменил решение о штрафе в размере 200 тыс. рублей детскому хоспису «Дом с маяком» и прекратил производство по делу о нарушениях правил оборота наркотических средств. Об этом говорится в постановлении суда.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что, согласно решению Зюзинского районного суда Москвы, администрация детского хосписа «Дом с маяком» получила штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических средств. Защита хосписа просила суд ограничиться предупреждением.

Напомним, 28 ноября директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пояснила, что претензии надзорных ведомств связаны с ненадлежащим состоянием журналов учёта. В частности, на момент проверки журналы не были пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствовала печать организации.