Архангельск, , 14:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 подтвердили еще у 402 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 102 архангелогородца, 91 житель Северодвинска, 47 жителей Котласского района. Новые случаи заболевания также выявлены в Онежском (34), Вльском (29), Холмогорском (25), Устьянском (24), Плесецком (20), Каргопольском (10), Приморском (9) и других районах области.

На лечении с COVID-19 находится 7701 человек.