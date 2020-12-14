Берлин, , 14:20 — REGNUM С 16 декабря на территории Германии вводится наиболее жёсткий в истории страны локдаун, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекцией является крайне серьёзной. Об этом 14 декабря заявил во время телевизионного обращения президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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«Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жёстко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии», — сказал он.

Также президент отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране является «ужасной», так как за неделю от COVID-19 умерли тысячи пациентов и эпидемия SARS-CoV-2 может выйти из-под контроля.

«Мы не можем избежать радикальных мер», — добавил Штайнмайер.

Кроме этого, он уточнил, что празднование Рождества и Нового пройдёт не так, как надеялись власти, а наступающие праздничные недели «станут для многих людей обременительным временем».

При этом, как считает президент ФРГ, хотя вводимые меры жёсткого локдауна «угрожают экономической жизни», главное заключается в том, чтобы максимально возможно быстро уменьшить число новых выявляемых носителей коронавируса, «а затем удерживать его на низком уровне».

«Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть ещё одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнётся сразу после Нового года», — отметил Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главами федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна в период с 16 декабря 2020 по 10 января 2021 года.