Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Социального онлайн-форума партии. Добровольчество — чрезвычайно важное дело, отметил Президент России Владимир Путин на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России».

«Ваша работа очень востребована в жизни. Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, послушать, как идет ваш разговор. Какие конкретные решения для реализации стоящих перед страной задач вы предлагаете», — сказал Владимир Путин участникам форума.

Глава государства подчеркнул, что волонтерство в целом дает возможности для самореализации.

«Это и смысл жизни вообще — когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке — и получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и инструментов для самореализации любого человека», — подчеркнул Владимир Путин.

В понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России» проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. Открывая его, председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что главная задача сейчас — «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах». В форуме принимают участие волонтерские центры «Единой России», развёрнутые во всех регионах страны. Активисты обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.