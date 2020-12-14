Москва, 14 декабря 2020, 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Социального онлайн-форума партии. Добровольчество — чрезвычайно важное дело, отметил Президент России Владимир Путин на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России».
Глава государства подчеркнул, что волонтерство в целом дает возможности для самореализации.
В понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России» проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. Открывая его, председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что главная задача сейчас — «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах». В форуме принимают участие волонтерские центры «Единой России», развёрнутые во всех регионах страны. Активисты обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.