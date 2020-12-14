Москва, , 14:06 — REGNUM Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) ведёт переговоры с Минздравом РФ по поставкам российской вакцины «Спутник V», заявил 14 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

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"Конечно, мы на «Спутник V» рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации. То есть ждём», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что поставки вакцины состоятся до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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