Москва, 14 декабря 2020, 14:05 — REGNUM Партия «Единая Россия» предложила стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за COVID-19. Также в партии предлагают ввести систему обучения с последующим трудоустройством для людей, оставшихся без работы
Сложившееся положение дел на рынке труда может измениться в позитивную сторону, если начать стимулировать предприятия и организации, которые трудоустраивают людей, потерявших работу из-за COVID-19. Об этом в рамках первого Социального онлайн форума «Единой России» заявил секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор области Дмитрий Азаров.
Другой мерой, по словам Дмитрий Азарова, может стать переобучение граждан, потерявших работу из-за пандемии. «В Самарской области мы уже это делаем. Получение новой профессии должно сопровождаться последующим трудоустройством человека на рабочее место», — подчеркнул он.
Кроме того, секретарь регионального отделения уверен, что следует усилить стимулирование граждан к открытию собственного дела, создать условия, чтобы люди становились самозанятыми.
Напомним, в понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России» проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. Открывая его, Председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что главная задача сейчас — «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах». В мероприятии принимает участие Президент Владимир Путин, а также активисты волонтерских центров «Единой России», развёрнутых во всех регионах страны. Добровольцы обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.
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