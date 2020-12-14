Москва, , 14:05 — REGNUM Партия «Единая Россия» предложила стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за COVID-19. Также в партии предлагают ввести систему обучения с последующим трудоустройством для людей, оставшихся без работы

Сложившееся положение дел на рынке труда может измениться в позитивную сторону, если начать стимулировать предприятия и организации, которые трудоустраивают людей, потерявших работу из-за COVID-19. Об этом в рамках первого Социального онлайн форума «Единой России» заявил секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор области Дмитрий Азаров.

«Сейчас очень непростая ситуация на рынке труда, пандемия ударила по людям, доходы многих из них упали, тысячи потеряли работу, — заявил Дмитрий Азаров, — Становится очевидным, что нужно искать новые действенные меры, чтобы изменить нынешнее положение на рынке труда. Одной из таких мер может стать комплексная программа стимулирования работодателей, которые трудоустраивают людей, потерявших работу из-за коровновируса. Причем это стимулирование должно быть финансовым».

Другой мерой, по словам Дмитрий Азарова, может стать переобучение граждан, потерявших работу из-за пандемии. «В Самарской области мы уже это делаем. Получение новой профессии должно сопровождаться последующим трудоустройством человека на рабочее место», — подчеркнул он.

Кроме того, секретарь регионального отделения уверен, что следует усилить стимулирование граждан к открытию собственного дела, создать условия, чтобы люди становились самозанятыми.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России» проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. Открывая его, Председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что главная задача сейчас — «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах». В мероприятии принимает участие Президент Владимир Путин, а также активисты волонтерских центров «Единой России», развёрнутых во всех регионах страны. Добровольцы обсуждают лучшие практики и говорят о проблемах, решение которых поможет сделать волонтерскую помощь более эффективной.

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