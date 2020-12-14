Воронеж, , 14:04 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтвердили ещё 381 новый случай заражения коронавирусом, данные 14 декабря опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 380 новых носителях.

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За сутки в Воронежской области с выздоровлением от COVID-19 выписаны 379 пациентов. Ещё пять человек пополнили статистику смертности.

Всего в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 39 618, в том числе выздоровели 37 993 пациентов. Воронежские медики не сумели спасти 1 063 пациентов с COVID-19.