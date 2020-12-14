Орск, Оренбургская область, , 14:03 — REGNUM В Орске Оренбургской области заседание горсовета 14 декабря прошло со скандальным оттенком. Часть депутатов, среди которых и представитель «Единой России», демонстративно покинули зал заседаний сообщает портал orsk.ru.

Ключевым вопросов повестки дня значилось обсуждение проекта бюджета муниципалитета на 2021 год. Вячеслав Ращупкин («Единая Россия») возмутился тому, что депутатов не слышат, их поправки в бюджет не учитывают. В итоге он покинул зал заседаний.

После этого дискуссию продолжила оппозиция. Пять депутатов говорили о том, что проблемы людей не решаются. Не желая участвовать в фарсе, депутатская группа также ушла с заседания.

Депутат Павел Коровин отметил, что такого «пофигизма» к казне ранее не встречал, сообщает портал orenday.ru.

«Все спрятались за маски коронавирусной инфекции: не было ни публичных слушаний, ни плодотворной работы в комиссиях, бюджет принимался в спешке, без открытых разговоров и широкого обсуждения, заседания комиссий проводились сдвоенно и формально», — сказал Коровин. Он подчеркнул, что нельзя приниматься бюджет с закрытыми глазами, потому что такая позиция ведет только к расколу в обществе.

Оставшиеся в зале депутаты назвали поведение своих коллег саботажем. Добавим, доходы бюджета Орска в 2021 году планируются в объеме 4 655 867 200 рублей, а расходы — 4 789 867 200 рублей