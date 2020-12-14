Минск, , 14:02 — REGNUM Разработчики из Wargaming провели свой традиционный «Стрим года» по игре World of Tanks. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 14 декабря в пресс-службе компании.

Представители Wargaming отмечают, что трансляцию общей продолжительность в шесть часов посмотрели больше трёх миллионов человек. На ней разработчики рассказывали о планах на 2021 год и общались с игроками.

Зрителей трансляции также ожидал «сюрприз из Техаса» — на связь с ними вышел американский актёр Чак Норрис и выступил со своим обращением. Напомним, до этого он снимался в новогодней рекламе World of Tanks.

Разработчики рассказали, что в 2021 году в игре появится анонсированный ранее «Экипаж 2.0», а также полноценная новая карта. Помимо этого, геймеров ожидают две новые ветки: итальянские и чехословацкие ТТ.

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