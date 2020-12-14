Джакарта, , 14:02 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном возникновении цунами на пляже Палабуханрату высотой более трёх метров, сообщает Detik.

Согласно исследованию, землетрясение магнитудой 8,7 в Индийском океане может вызвать цунами на пляже Палабуханрату с высотой более трёх метров.

Известно, что у Палабуханрату будет сформирована группа по обеспечению готовности к стихийным бедствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что с января по декабрь 2020 года в стране произошло 2676 стихийных бедствий.

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