Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на 14 декабря 2020 года составляет 2 699,0 случаев на 100 тыс. населения (неделей ранее — 2 379,5). Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Таким образом, степень заражения коронавирусом в СЗФО выросла более чем на 13% за неделю.

Количество случаев на 100 тыс. населения в СЗФО на 14.12.2020 ИЦК

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Уровень заражения вирусом в СЗФО выше, чем в среднем по России, где он составляет 1 826,1 случаев на 100 тыс. населения (неделей ранее 1 695,0).

На первом месте в СЗФО (и на пятом по РФ) по этому показателю находится Мурманская область — 4 184,9 случаев на 100 тыс. человек.

Как и на прошлой неделе, среднероссийский уровень инфицирования превышен в Республике Карелия (3 431,1), Архангельской области (3 328,3), Санкт-Петербурге (3 320,8), Республике Коми (3 052,1), Псковской (2 622,3) и Новгородской (2 445,2) областях.

«Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий АО (1 646,3), Вологодская область (1 472,7), Калининградская область (1 430,4), и Ленинградская область (1 090,0)», — отметили аналитики ИЦК.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 5 по 11 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа выявлено 45 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Неделей ранее было 43 510 случаев, рост составил 5,1%.

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