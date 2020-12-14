Уфа, , 14:02 — REGNUM Сильный туман ожидается в ближайшие сутки в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации пресс-службы ведомства, ночью и утром 15 декабря на некоторых дорогах Башкирии ожидается туман: видимость 500 м и менее. Температура ночью местами может понизиться до минус 28 градусов мороза, а днем — до 13 градусов ниже нуля. Погода ожидается без существенных осадков.

Сотрудники предупреждают автомобилистов, что в такую погоду очень сложно управлять автомобилем на загородных трассах. Поэтому они рекомендуют им быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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