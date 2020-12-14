Душанбе, 14 декабря 2020, 13:59 — REGNUM Посол Таджикистан в Киеве Давлатали Назризода вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили 14 декабря в пресс-службе таджикистанского МИД.
Назризода передал Зеленскому наилучшие пожелания президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам церемонии передачи верительных грамот украинский лидер обсудил развитие отношений с Душанбе.
Ранее Давлатали Назризода возглавлял генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге. С 2013 по 2016 год работал советником посольства Таджикистана в Белоруссии.
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