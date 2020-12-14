Салехард, , 13:58 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 193 случая.

Основные очаги заражения на 14 декабря: Ноябрьск 27 случаев; Новый Уренгой — 25; Надымский район — 28; Пуровский район — 29; Салехард — 11; Губкинский — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 декабря 29 035 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 945 человека, 288 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).