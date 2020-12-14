Москва, , 13:57 — REGNUM В стране продолжают развивать законодательство, связанное с удаленным характером работы и это не может не радовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, комментируя введение электронных больничных.

«Удаленка» будет актуальной еще долго, так как в обозримом будущем эпидемиологическая обстановка вряд ли улучшится, несмотря на появление вакцины, а карантин останется единственным действенным способом сдерживания коронавируса.

Мы видели, что даже после некой нормализации ситуации в конце лета многие отечественные компании предпочли сохранить дистанционный характер работы, чтобы защитить своих работников.

Напомню, что недавно был принят Федеральный закон об удаленной работе, который официально закрепил три понятия занятости: дистанционную, временно удаленную и комбинированную работу. Он позволил прояснить многие вопросы, связанные с текущим положением дел, а также защитил работников от возможной дискриминации: переработок и сокращения зарплат.

Тем не менее, многие вопросы остались открытыми. Дело в том, что цифровизация документооборота в стране развита слабо. Из электронных документов пока можно назвать разве что СНИЛС, тогда как остальные существуют лишь в бумажном виде. Собственно, новые правила оформления больничных являются очередным шагом в сторону перевода документооборота в электронный формат. На самом деле, данный процесс был задуман задолго до пандемии, так как переход к цифровым носителям позволит сделать обмен информации прозрачнее, снизить трудозатраты и облегчить оформление документов.

Теперь листки нетрудоспособности можно оформить дистанционно, получив телемедицинскую консультацию и избежав лишних контактов, а россиянам, которые имеют двух работодателей, более не придется оформлять больничный дважды.

Кроме того, изменения коснулись и правил оформления больничного листа по уходу за ребенком: если раньше отпуск по уходу предоставлялся всего лишь на семь дней, тогда как сейчас — на весь период болезни. Правда, стоит помнить, что оплачиваемый период составит максимум 15 дней.

Некоторые изменения были внесены и в рамках упрощения жизни родителей в условиях текущей пандемии: если дошкольное учреждение закроют на карантин, то они смогут получить больничный по уходу за своими детьми.

Коронавирус значительно ускорил процесс цифровизации, так как он теперь означает не только упрощение процессов, но и во многом определяет здоровье граждан. Думаю, в ближайшем будущем стоит ожидать новых инициатив от правительства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила оформления больничных листов вступили в силу на территории России с 14 декабря, согласно которым листок нетрудоспособности теперь можно будет получать в электронном виде, а также получить дистанционно.

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