Волгоград, , 13:57 — REGNUM 16 тысяч пачек контрафактной табачной продукции изъяли оперативники из нескольких торговых точек Камышина Волгоградской области. Безакцизные сигареты известных марок завёз в свои магазины 49-летний бизнесмен, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина приобретал табачную продукцию без акцизных марок на территории другого региона. Сигареты он реализовывал мелкими партиями в своих торговых точках. Во время обысков из гаражного бокса и двух магазинов, принадлежащих подозреваемому, полицейские изъяли в общей сложности более 16 тысяч пачек товара на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается ущерб, причинённый правообладателям торговых марок.